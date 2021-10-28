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Минюст США предъявил россиянину Владимиру Дунаеву обвинения в хакерстве

Ему грозит 60 лет тюрьмы
Здание министерства юстиции США EPA/JIM LO SCALZO
Описание
Здание министерства юстиции США
© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США назвало имя россиянина, экстрадированного из Южной Кореи за предполагаемую хакерскую деятельность. Это 38-летний Владимир Дунаев из Якутска, говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"Гражданин России, житель Якутска, <...> впервые сегодня предстал перед федеральным судом после экстрадиции из Южной Кореи в [штат] Огайо, где ему были предъявлены обвинения в предполагаемом участии в транснациональной киберпреступной организации. Согласно документам суда, 38-летний Владимир Дунаев состоял в транснациональной киберпреступной организации, которая устанавливала вирус для компьютерных банковских операций и вредоносное программное обеспечение Trickbot", - говорится в тексте.

"В случае признания виновным по всем пунктам Дунаеву может быть вынесено максимальное наказание в виде 60 лет тюрьмы", - отметили в Минюсте.

Теги
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