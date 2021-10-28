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Politico: Белый дом отложил испытания гиперзвукового оружия перед саммитом РФ - США в июне

Представитель Пентагона отметил изданию, что российская сторона "не осуществляла провокационных действий в преддверии этого саммита"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Белый дом менее чем за неделю до российско-американского саммита в Женеве в июне приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве и Конгрессе.

Представитель Пентагона отметил, что российская сторона тоже "не осуществляла провокационных действий в преддверии этого саммита", отмечает издание.

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