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Пентагон призвал союзников США разрешить поставки Украине вооружений поражающего действия

У Киева должна быть возможность приобрести средства, которые ему нужны для защиты, отметила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер полагает, что всем союзникам Вашингтона следует снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия. Она выступила в четверг на виртуальном мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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"Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств", - сказала Купер. Она напомнила, что США ранее предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. "Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения", - добавила она. "Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты", - отметила представитель Пентагона.

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