Эксперты США: ВС РФ стали более боеспособными и мобильными за последние десятилетия

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы России за последние десятилетия стали более боеспособными и мобильными, они добились успеха в разработке ракет большой дальности. К такому выводу пришли эксперты вашингтонского Фонда защиты демократии Брэдли Боуман, Джон Харди и Зейн Зовак. Их статья опубликована в четверг на сайте американского издания Defense One .

"Вооруженные силы России между тем более боеспособны и мобильны, обладают большей боеготовностью, чем за последние десятилетия. Москва добилась успехов в таких областях, как [создание] ракет большой дальности", - считают сотрудники фонда.

По их мнению, Россия и Китай "инвестируют значительные средства в наращивание потенциала в сфере гиперзвукового оружия и беспилотных средств, улучшение системы противокосмической обороны". Обе страны "решительно развертывают модернизированную ядерную триаду", считают эксперты. Они полагают, что, "хотя официальный альянс остается маловероятным, Пекин и Москва имеют много общих интересов в сфере безопасности".

"Пекин и Москва резко наращивают мощь своих вооруженных сил, а также стратегическую координацию. США и нашим союзникам следует обратить на это внимание и действовать соответствующим образом", - считают эксперты фонда. Они прокомментировали прошедшие совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие" ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ ВС России в Тихом океане.

Учения проходили в Японском море 14-17 октября. После них отряд двух стран в составе 10 боевых кораблей провел совместное патрулирование в западной части Тихого океана. В ходе этих учений корабли КНР и РФ впервые вместе прошли Сангарский пролив (находится между островами Хонсю и Хоккайдо и соединяет Японское море с Тихим океаном).

Российская сторона на учениях была представлена боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром. С китайской стороны были задействованы эсминцы "Куньмин" и "Наньчан", корветы "Биньчжоу" и "Лючжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Тань Кэфэй заявил, что учения Китая и РФ не были направлены против третьих стран.