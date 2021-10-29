Шестеро россиян проходят в США по делу о вредоносном ПО Trickbot

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Обвиняемыми по делу, связанному с вредоносным программным обеспечением Trickbot, в США проходят в общей сложности шестеро россиян. Об этом свидетельствуют документы суда северного округа штата Огайо.

Всего в обвинительном заключении числятся семеро обвиняемых. Двое из них - россиянка Алла Витте, которая ранее фигурировала в судебных документах также как гражданка Латвии, и Владимир Дунаев, экстрадированный ранее в США из Южной Кореи.

Имена еще четверых россиян и украинца, также обозначенного в качестве обвиняемого, американские власти не разглашают. В документе отмечается, что у обвиняемых было еще 10 сообщников, личности которых также не раскрываются. По утверждению американских властей, предполагаемая преступная группировка действовала на территории России, Белоруссии, Украины и Суринаме.

Ранее в четверг Министерство юстиции США подтвердило, что 38-летний Дунаев предстал перед федеральным судом после экстрадиции из Южной Кореи в Огайо. Ему предъявлены обвинения в предполагаемом участии в транснациональной киберпреступной организации, которая устанавливала вирус для компьютерных банковских операций и вредоносное ПО Trickbot. Ему грозит до 60 лет тюрьмы. Ранее в этом году Минюст США сообщил о задержании по данному делу гражданки Латвии Анны Витте.