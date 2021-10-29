США и их союзники подвергли критике власти России за применение закона о СМИ-иноагентах

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США распространил заявление от имени Вашингтона и его ближайших союзников по НАТО, а также Украины, Австралии и Новой Зеландии, в котором власти России подвергаются критике за якобы притеснение "независимых журналистов и СМИ", выражающееся в применении закона о СМИ-иноагентах в том числе к финансируемому американской стороной "Радио Свобода" / "Свободная Европа" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Текст документа распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.

"Подписавшиеся ниже участники коалиции по свободе СМИ выражают свою глубокую обеспокоенность относительно усиливающегося притеснения со стороны правительства России независимых журналистов и СМИ в России", - утверждается в заявлении, которое помимо США, Франции, Германии и Великобритания было подписано также представителями Австралии, Канады, Чехии, Дании, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении и Украины.

"Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека и обеспечить свободу СМИ и безопасность для журналистов", - отмечается в документе.

В заявлении, в частности, упоминается российский закон о СМИ-иноагентах, в том числе в контексте деятельности на территории России финансируемого США "Радио Свобода" / "Свободная Европа", штрафах в отношении московского бюро радиостанции и "угрозе его банкротства".

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America [филиала российской телекомпании] зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.