Сенаторы США предложили внести в оборонный бюджет инициативу о бойкоте Олимпиады в Пекине

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Группа американских сенаторов предложила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране с 1 октября), которая предусматривает введение дипломатического бойкота Олимпийских игр в Китае. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

Инициатива была предложена группой сенаторов как от демократической, так и от республиканской партии во главе с сенатором-республиканцем (от штата Юта) Миттом Ромни. Поправка предусматривает запрет госсекретарю США выделять федеральные средства на то, чтобы "поддерживать или способствовать" посещению игр сотрудниками федеральных ведомств США. При этом выделение средств на эти цели для самих спортсменов, а также Олимпийского и Паралимпийского комитетов США, их сотрудников и подрядчиков запрещено не будет. Как заявил Ромни агентству Рейтер, такая форма бойкота, по его мнению, "навредит Коммунистической партии Китая, но не накажет американских спортсменов".

В мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в играх. С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.