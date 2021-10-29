WSJ: в США могут выплатить более $1 млрд мигрантам, пострадавшим от политики Трампа

ТАСС, 29 октября. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций пересекшим южную границу США мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики. Как в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, общая сумма выплат может составить более $1 млрд.

Байден критиковал Трампа за подход к мигрантам, но идет по его стопам. Почему?

По данным издания, работой над планом выплаты компенсаций занимаются Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США. Как отмечается, каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до $450 тыс. в зависимости от обстоятельств, всего же американские власти могут выделить на эти цели более $1 млрд. На данный момент около 940 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.

Как добавляет газета со ссылкой на правозащитную организацию "Американский союз защиты гражданских свобод", представляющую интересы семей в одном из поданных исков, около 5,5 тыс. детей беженцев были разлучены со своими родителями в рамках политики Трампа.

45-й президент США придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение числа иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев. В рамках его политики многие дети были разлучены со своими семьями после пересечения южной границы США. В январе 2021 года Джо Байден, вступив в должность президента США, объявил о "новой иммиграционной политике", смягчив законодательство в этой сфере и завершив программу отправки просителей убежища в Мексику. После этого поток мигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты, значительно вырос и в настоящее время превышает 200 тыс., достигнув максимума с начала XXI века.