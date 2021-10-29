Пентагон заявил, что КНР разрабатывает гиперзвуковое оружие намного быстрее, чем РФ и США

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Темпы разработки гиперзвуковых вооружений в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах. Такой вывод изложил в четверг на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является корреспондент ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

Вместе с тем, он признал, что Россия уже осуществила оперативное развертывание гиперзвукового оружия. США известно об этом благодаря российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, уточнил Хайтен. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. "Гиперзвуковая программа там [в России] публична, поскольку они [российские власти]) задекларировали [развернутые новые вооружения] в рамках Нового ДСНВ. Кстати, это еще один хороший довод в пользу наличия договоров по контролю над вооружениями", - сказал американский военачальник. По его словам, Россия "развернула четыре [вида] гиперзвуковых ядерных вооружений на межконтинентальных баллистических ракетах" (МБР). "И, поскольку МБР засчитываются по условиям Нового ДСНВ, <...> имеется режим верификации, и мы [американские инспекторы] можем приезжать [в Россию], осматривать [такие виды вооружений] и понимать [действия Москвы]", - заявил Хайтен.

Генерал выразил уверенность в том, что Россия приступила к производству гиперзвуковых систем в ответ на строительство Соединенными Штатами системы противоракетной обороны (ПРО). "Даже невзирая на то, что наша система ПРО сейчас не направлена на Россию или Китай, а направлена на Северную Корею", - утверждал замглавы КНШ. "Тем не менее, - продолжал Хайтен, - они [россияне] хотели обзавестись этим потенциалом, создали и развернули его". "И они продолжают экспериментировать с гиперзвуковыми [вооружениями]. Но совсем не такими темпами, как Китай. Даже близко не такими темпами, как Китай", - считает военачальник. Кроме того, он сообщил, что "за последние пять лет или, возможно, чуть больше, Соединенные Штаты провели девять испытаний гиперзвуковых [вооружений]". "За это же время Китай провел сотни. Точное число назвать не могу, так как это засекреченная информация", - отметил генерал.

Он также предположил, что развертывание Россией сравнительно "небольшого" числа гиперзвуковых вооружений представляет в большей степени политический сигнал. "Когда у вас небольшое число [гиперзвуковых вооружений] - это сигнал. А когда вы их создаете во всех своих [вооруженных] силах, тогда это вызывает обеспокоенность", - добавил Хайтен, не вдаваясь в детали.