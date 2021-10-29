В Госдепе заявили об улучшении отношений США с Сербией в ущерб связям Белграда с Москвой

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Вашингтон считает, что отношения между США и Сербией укрепляются во вред связям между Белградом и Москвой. Об этом заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Ему был задан вопрос о том, поддерживает ли внешнеполитическое ведомство США продажу американского военного снаряжения Сербии. "Я бы сказал, что наши отношения с Сербией улучшаются в ущерб России", - ответил Эскобар. "У нас сейчас очень прочное партнерство с сербскими вооруженными силами и Национальной гвардией [американского штата] Огайо", - сказал он.

Говоря о сербской стороне, американский дипломат пояснил: "Они тесно взаимодействовали с нами с тем, чтобы укрепить свой миротворческий потенциал, и совсем недавно подписали соглашение о том, чтобы войти в состав международных миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове". "Мы приветствуем такое взаимодействие со стороны Сербии. Мы приветствуем их попытки приобрести снаряжение американского производства в определенных случаях", - добавил Эскобар.

"Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе", - сообщил представитель Госдепартамента, говоря о Западных Балканах. "Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывают помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития", - утверждал Эскобар.

"Ответ в том <...>, чтобы закрепить эти страны в сообществе западных демократических государств путем их членства в ЕС", - полагает сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Поставки энергоносителей в регион

Эскобар также выступил с утверждением, что все договоренности в сфере энергетики, которые заключает российская сторона с государствами на Западных Балканах, "имеют политические условия". Сотрудник Госдепартамента сообщил, что США предпринимают усилия, чтобы страны на Западных Балканах "диверсифицировали поставки" энергоносителей и активнее использовали сжиженный природный газ. По версии Эскобара, "некоторые страны региона взяли на себя юридически обязывающие контрактные обязательства", касающиеся диверсификации поставок природного газа и сокращения объемов поставляемых РФ энергоносителей. Он не привел примеров таких договоренностей.