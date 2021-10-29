В Пентагоне заявили, что КНР может вскоре обойти по военной мощи Россию и США

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Китай способен в ближайшие годы обойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты. Такую точку зрения изложил в четверг на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

Его попросили пояснить, считает ли Пентагон, что не Россия, а КНР в связи с быстрым ростом ее военного потенциала теперь представляет главную потенциальную угрозу США. "Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, развернутыми ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас (США). А у Китая примерно 20% от этого [ядерного потенциала]", - ответил американский военачальник.

На его взгляд, США следует "беспокоиться по поводу России в ближайшей перспективе". "Однако "надвигающаяся угроза" - это полезный термин применительно к Китаю. Поскольку темпы, которыми Китай движется [в сфере военного строительства], являются попросту ошеломительными. Исходя из траектории, на которой они (Народно-освободительная армия Китая) находятся, [можно сделать вывод о том, что] они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, такое произойдет, если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту [ситуацию]", - считает Хайтен.

Как он прогнозировал, "если речь идет только о США", без их зарубежных союзников, то положение "станет проблематичным через пять лет". Генерал не пояснил, что именно имеет в виду. "Однако, если речь идет о США и союзниках, то, думаю, у нас все будет хорошо в течение какого-то времени", - добавил замглавы КНШ, опять-таки, не детализируя высказывания.

Призыв к диалогу

Хайтен призвал к продолжению российско-американских межведомственных переговоров по стратегической стабильности и запуску полноформатного военного диалога между Вашингтоном и Пекином. "Надеюсь, мы в какой-то момент сядем [за стол переговоров] с Китаем, Россией - по отдельности или вместе, мне все равно, - и будем обсуждать все. Самое важное - это понимать, что они думают. А единственный способ понять, что думает другой, - это сесть и вести переговоры", - заявил генерал.

Он напомнил, что США "ведут переговоры с Россией, переговоры по стратегической стабильности продолжаются". "Это хорошо, это продуктивно", - подчеркнул замглавы КНШ.

"Однако, - отметил он, - мы не ведем переговоры с Китаем, во всяком случае масштабные, а нам нужно".

"Мы устали от войны"

Генерал также заверил, что США после продолжительных операций в Афганистане и Ираке совершенно не стремятся к новым военным конфликтам.

"Надеюсь, все знают, что мы не хотим войны с Ираном. Мы не хотим войны с Китаем. Мы не хотим войны с Россией. Мы не хотим войны с Северной [Кореей]. Мы не хотим войны. В действительности мы устали от войны. Мы не хотим опять воевать. Мы бы хотели, чтобы работала дипломатия", - сказал Хайтен.

Вместе с тем, он предупредил, что Соединенные Штаты намерены и далее придерживаться концепции проведения превентивных военных операций. "Мы сохраним за собой право нападать, если нам это необходимо для самообороны", - провозгласил Хайтен. "Но мы не хотим войны", - утверждал при этом генерал.

Критика американской бюрократии

Кроме того, Хайтен несколько раз посетовал на то, каким неповоротливым и медленным стал бюрократический процесс в США, связанный с разработкой и внедрением новых систем вооружений и военным строительством. "<...> Несмотря на то, что у нас есть несущественный прогресс, Министерство обороны США все еще является невероятно бюрократизированным и медленным. <...> Бюрократия, которую мы внедрили, просто зверская", - полагает заместитель председателя КНШ.