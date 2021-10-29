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Си Цзиньпин примет участие по видеосвязи в мероприятиях саммита G20

Саммит пройдет 30-31 октября в Риме

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в мероприятиях саммита Группы двадцати (G20), который состоится 30 и 31 октября в Италии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению премьер-министра Италии Марио Драги председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие и выступит с важной речью на саммите Группы двадцати, который состоится 30 и 31 октября", - сказано в документе.

Саммит G20 пройдет 30-31 октября в Риме.

Теги
КитайХу Цзиньтао
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