Малайзия и Индонезия будут добиваться сохранения безъядерного статуса Юго-Восточной Азии

СИНГАПУР, 29 октября. /ТАСС/. Малайзия и Индонезия намерены совместно продолжать добиваться сохранения безъядерного статуса Юго-Восточной Азии (ЮВА), выступая против нового соглашения в сфере безопасности AUKUS, заключенного Австралией, Великобританией и США. Как пишет в пятницу газета New Straits Times , данный вопрос обсуждался на состоявшихся в Куала-Лумпуре переговорах старшего министра, министра обороны Хишамуддина Хуссейна и его индонезийского коллеги Прабово Субианто.

"Мы обменялись мнениями по актуальным проблемам, выразив обеспокоенность, что AUKUS может провоцировать другие страны на более агрессивное поведение в регионе, особенно в Южно-Китайском море", - заявил глава Минобороны Малайзии. По его словам, "Малайзия и Индонезия, будучи членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, должны совместно сохранять безъядерный статус региона, а также принципы мира, свободы и нейтралитета".

Хишамуддин также призвал "все стороны избегать провокационных военных действий, которые могут потенциально повысить напряженность или спровоцировать конфликты в Южно-Китайском море". "Все конфликты, разногласия и споры, - указал министр, - должны решаться последовательно, четко и посредством переговоров и диалога".

Лидеры Австралии, Великобритании и США 15 сентября подписали соглашение о безопасности AUKUS, которое среди прочего предусматривает строительство Канберрой с помощью американских технологий как минимум восьми атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году. Малайзия уже заявила, что Австралия должна будет запрашивать специальное разрешение для захода атомных подводных лодок в местные порты или участия в маневрах в районах, прилегающих к территориальным водам.