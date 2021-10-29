Премьер Австралии заявил, что надеется на нормализацию отношений с Францией

СИДНЕЙ, 29 октября. /ТАСС/. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что ожидает дальнейшего сотрудничества с Францией и возобновления совместной работы двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства в пятницу на фоне первого телефонного разговора лидеров стран после отказа Канберры от крупнейшего оборонного контракта с Парижем на поставку подводных лодок.

В канцелярии премьер-министра Австралии отметили, что разговор лидеров был "откровенным обсуждением двусторонних отношений". "Премьер воспользовался возможностью проинформировать президента [Франции Эмманюэля Макрона] об обязательстве Австралии обеспечить нулевой объем выбросов углерода к 2050 году и заверил его, что с нетерпением ожидает будущего сотрудничества стран на благо общих интересов, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе", - указали в ведомстве.

По словам министра обороны Австралии Питера Даттона, звонок французского лидера стал ответом на письмо, направленное ранее главой австралийского правительства. "Это был продуктивный телефонный звонок. Очевидно, что Франция все еще разочарована [решением Канберры разорвать контракт на строительство половодных лодок, принятым в сентябре текущего года], <…> и мы понимаем эту реакцию, но мы пройдем через это. В следующем году, надеюсь, мы сможем продолжить шаги по нормализации отношений", - сказал Даттон в эфире телеканала 9News.

Макрон в четверг провел телефонный разговор с Моррисоном впервые после отказа Канберры от крупнейшего оборонного контракта с Парижем на поставку подводных лодок. В разговоре Макрон отметил, что одностороннее решение Канберры отказаться от контракта на подлодки в пользу другого проекта "подорвало отношения доверия между двумя странами" и Австралия должна "предложить конкретные действия, в которых бы воплотилась воля властей пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации.