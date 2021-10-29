Президент Филиппин перенес выборы местных органов власти в Бангсаморо на 2025 год

БАНГКОК, 29 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал закон о переносе выборов местных органов власти в Автономном регионе Бангсаморо в Мусульманском Минданао (АРБММ) с 2022 на 2025 год. Об этом сообщило в пятницу региональное правительство в своем Twitter.

Дутерте продлил переходный период в АРБММ на три года, как и предлагало временное правительство. Первые парламентские выборы в регионе Бангсаморо теперь должны пройти в 2025 году. Изначально процедура была запланирована на 2022 год.

Таким образом, регион будет возглавлять назначенные должностные лица еще в течение трех лет. Закон продлевает полномочия переходных властей, но дает возможность будущему президенту Филиппин назначить новых членов правительства на период, пока он будет у власти. Срок их полномочий истекает 30 июня 2022 года.

Провинция Магинданао входит в состав АРБММ, который был создан в 2014 году, после упразднения Автономного региона Мусульманского Минданао, образованного в 1989 году по итогам референдума. Соответствующий закон был ратифицирован в январе 2019 года, он является результатом многолетних переговоров между правительством и радикальным движением "Исламский фронт освобождения моро", провозгласившим своей целью создание на территории Южных Филиппин независимого исламского государства Бангсаморо.