Премьер Австралии намерен призвать лидеров G20 к борьбе против вседозволенности в соцсетях

СИДНЕЙ, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намерен призвать лидеров стран Группы двадцати (G20) обратить более пристальное внимание на ответственность социальных сетей и интернет-платформ за содержание публикаций пользователей и обеспечение их безопасности. Об этом глава правительства сообщил в пятницу в ходе своего выступления в федеральном парламенте страны перед поездкой в Рим для участия во встрече лидеров стран G20.

По словам премьер-министра, Австралия намерена "возглавить глобальные усилия по привлечению платформ и социальных сетей к ответственности за содержание публикаций пользователей", и этот вопрос он планирует обсудить с лидерами G20. "Правила, которым мы следуем в реальной жизни, должны работать и в цифровой среде. Я буду настаивать <...> на том, что мы должны привлекать к ответственности интернет-платформы и социальные сети за то, что они позволяют анонимно <…> публиковать клеветнические заявления или запугивать людей безнаказанно. Мы не можем допустить, чтобы это распространялось", - сообщил Моррисон.

Он подчеркнул, что мировому сообществу уже удавалось добиться от интернет-платформ реальных действий в борьбе против экстремизма, но "соцсети все еще используются в качестве оружия, разрушая психическое здоровье молодежи, разрушая жизни".

Саммит лидеров стран Группы двадцати пройдет в Риме 30-31 октября.