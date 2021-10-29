Вьетнам выступает за расширение связей между АСЕАН и Африканским союзом

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. Вьетнам выступает за расширение связей между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Африканским союзом (АС), что поможет укрепить их потенциал в предотвращении конфликтов и реагировании на региональные и глобальные вызовы. Об этом заявил президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, выступая в четверг по видеосвязи на дискуссии высокого уровня в Совете Безопасности ООН, посвященной сотрудничеству между ООН и АС, сообщила в пятницу канцелярия главы государства.

"Расширение всестороннего сотрудничества между АСЕАН и АС будет способствовать улучшению их общего потенциала в предотвращении и разрешении конфликтов, а также в реагировании на региональные и глобальные вызовы", - отметил Нгуен Суан Фук. Вьетнам, по его словам, продолжит со своей стороны оказывать поддержку для дальнейшего развития всесторонних обменов между АСЕАН и Африканским союзом. Президент подчеркнул, что многие вьетнамские офицеры и военные врачи работают в миссиях ООН в Южном Судане, Центрально-Африканской Республике и вскоре будут присутствовать в других миссиях на континенте. Нгуен Суан Фук также отметил, что Вьетнам желает как можно скорее получить статус наблюдателя в АС.

Глава государства напомнил, что Вьетнам и многие африканские страны связывают традиционные дружеские отношения и общая героическая история борьбы за национальное освобождение и деколонизацию. На современном этапе сотрудничество между Вьетнамом и странами Африки успешно развивается и расширяется, достигая многих важных результатов во всех областях взаимодействия - от политики, дипломатии и международных отношений до торгово-экономической и инвестиционной областей, сельского хозяйства, сферы образования и подготовки кадров.