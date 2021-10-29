{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Южная Корея создаст собственный корабельный зенитно-артиллерийский комплекс

Как сообщили в национальной администрации по оборонным закупкам, он сможет отражать атаки ракет и самолетов, преодолевших другие рубежи корабельной противовоздушной обороны

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Республика Корея в ноябре начнет реализацию проекта по разработке отечественной военно-морской системы перехвата, предназначенной для защиты кораблей от вражеских самолетов и ракет. Об этом сообщила в пятницу национальная администрация по оборонным закупкам.

Ведомство отмечает, что к 2027 году предстоит создать зенитно-артиллерийский комплекс нового поколения, способный отражать атаки ракет и самолетов, преодолевших другие рубежи корабельной противовоздушной обороны.

В настоящее время южнокорейские военно-морские силы используют системы перехвата, закупленные в США и Нидерландах. В проекте будут использоваться отечественные технологии противодействия различным типам угроз, в том числе ракетам и приближающимся к кораблю на высокой скорости моторным лодкам.

Теги
Республика Корея
СМИ: Индия размещает приобретенные в США новейшие вооружения на границе с Китаем
Как пишет The Economic Times, вертолеты Chinook и гаубицы М-777 калибра 155 мм перебрасывают в районы, прилегающие к Бутану и Тибету
Читать полностью