Южная Корея создаст собственный корабельный зенитно-артиллерийский комплекс

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Республика Корея в ноябре начнет реализацию проекта по разработке отечественной военно-морской системы перехвата, предназначенной для защиты кораблей от вражеских самолетов и ракет. Об этом сообщила в пятницу национальная администрация по оборонным закупкам.

Ведомство отмечает, что к 2027 году предстоит создать зенитно-артиллерийский комплекс нового поколения, способный отражать атаки ракет и самолетов, преодолевших другие рубежи корабельной противовоздушной обороны.

В настоящее время южнокорейские военно-морские силы используют системы перехвата, закупленные в США и Нидерландах. В проекте будут использоваться отечественные технологии противодействия различным типам угроз, в том числе ракетам и приближающимся к кораблю на высокой скорости моторным лодкам.