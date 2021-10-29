СМИ: Индия размещает приобретенные в США новейшие вооружения на границе с Китаем

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Индия разместила недавно приобретенные в США системы вооружения, в том числе вертолеты и артиллерийские системы, на северо-востоке, вдоль границы с Китаем. Об этом сообщает в пятницу газета The Economic Times.

По данным издания, размещение вооружений проходит на плато Таванг, прилегающем к Бутану и Тибету. В этот район перебрасываются вертолеты американского производства Chinook, сверхлегкие новейшие гаубицы М-777 калибра 155 мм. Кроме того, военнослужащие расквартированных там индийских частей получили на вооружение новейшие штурмовые винтовки SIG Sauer 716 американского производства.

"Горный ударный корпус полностью введен в действие. Все подразделения, включая боевые части и части обеспечения, полностью готовы и оснащены", - приводит газета слова главкома Восточного командования ВС Индии генерал-лейтенанта Маноджа Панде.

Индия и Китай с середины прошлого века ведут спор о принадлежности приграничного района на севере Кашмира, а также территории площадью почти 60 тыс. квадратных километров на границе северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Осенью 1962 года этот спор привел к пограничной войне между Индией и КНР.

5-6 мая 2020 года в Восточном Ладакхе началось противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо военнослужащих двух стран, которые повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в феврале этого года начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.