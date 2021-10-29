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МВД Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований

Ведомство запретило деятельность Telegram-сообществ Nexta, Nexta-Live и Luxta

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. МВД Белоруссии внесло Telegram-сообщества Nexta, Nexta-Live и Luxta в перечень экстремистских формирований. Об этом говорится в сообщении МВД республики, опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов Nexta, Nexta-Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете его деятельности", - отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.

Ранее в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, было включено восемь Telegram-сообществ. В МВД отметили, что действия организаторов, создателей, руководителей, а также иных участников этих формирований, признанных в стране экстремистскими, вне зависимости от их гражданства образуют состав уголовного преступления. В соответствии с решением правительства Белоруссии, к ответственности могут быть привлечены подписчики признанных в стране экстремистских формирований. Максимальная ответственность, предусмотренная за данное преступление, составляет семь лет лишения свободы.

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