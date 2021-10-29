Президент Киргизии планирует провести встречу с Эрдоганом в ноябре

БИШКЕК, 29 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом Союза палат и товарных бирж Турции Мустафой Рифатом Хисарджыклыоглу заявил, что планирует в ноябре в рамках саммита Совета тюркоязычных стран провести встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте президента Киргизии.

Сообщается, что стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между Анкарой и Бишкеком.

"В начале встречи глава государства подчеркнул, что Турция для Кыргызстана не только стратегический партнер, но и братская страна, добавив, что стороны продолжают лучшие традиции межгосударственных отношений, которые были заложены ровно 30 лет назад. Он выразил надежду, что кыргызско-турецкое сотрудничество в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах выйдет на новый уровень, - говорится в сообщении. - Президент Садыр Жапаров отметил, что в рамках 8-го Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проведение которого намечено на ноябрь в Стамбуле, планирует встретиться с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом".

Как сообщили в президентской администрации, Хисарджиклыоглу передал Жапарову слова приветствия от Эрдогана и поздравил Киргизию с 30-летием независимости. Он также выразил высокую заинтересованность турецких инвесторов в развитии сотрудничества с Киргизией.