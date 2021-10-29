Папа Римский призвал к поиску "срочных коллективных решений" для выхода из кризисов

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к поиску "срочных коллективных решений" для выхода из глобальных кризисов путем положительных изменений для общества во имя будущих поколений. С таким заявление глава Римско-католической церкви выступил в пятницу в переданном по радио Би-би-си обращении накануне открывающейся в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

"Климатические изменения и пандемия продемонстрировали всю уязвимость всех нас и вызвали сомнения в отношении наших экономических систем и организации общества. Эти кризисы ставят перед радикальным непростым выбором. Любые сложности представляют две возможности: можно выбрать закрыться, а можно пойти по пути настоящих перемен. Сейчас у нас есть возможность сыграть роль в выработке коллективного ответа беспрецедентной угрозе, которую представляют нашему общему дому климатические изменения. Политики, которые примут участие в конференции COP-26, призваны дать срочный и эффективный ответ на экологический кризис во имя новым поколений", - сказал понтифик.

Ранее Франциск заявлял, что лично хотел бы выступить на конференции в Глазго. Однако, согласно последней информации, Ватикан будет представлять государственный секретарь (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.