В МИД КНР заявили, что у Китая нет военной базой в Средней Азии

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китай не имеет каких-либо военных баз в государствах Средней Азии. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя публикации о строительстве Китаем базы в Таджикистане.

"Могу с уверенностью сказать вам о том, что Китай не располагает какой-либо военной базой в Средней Азии", - сказал он.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя парламента Таджикистана сообщило о том, что Душанбе и Пекин достигли договоренности о строительстве Китаем базы в этой стране на границе с Афганистаном. По данным агентства, она будет расположена в горах Памир в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, которая граничит с афганской провинцией Бадахшан и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

По данным агентства Bloomberg, строительство базы будет финансироваться Министерством общественной безопасности КНР. Стоимость проекта оценивается в $9,4 млн. По его данным, после завершения строительства база будет передана МВД Таджикистана.