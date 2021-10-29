Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 октября. /ТАСС/. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который выдвигался на второй срок на состоявшихся 24 октября выборах главы государства, победил, набрав 80,12% голосов. Об этом заявил глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев на заседании комиссии в пятницу, где были утверждены окончательные итоги голосования.

"За Шавката Мирзиёева, выдвинутого от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовали 12 988 964 или 80,12% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей", - сказал он.

Низамходжаев добавил, что голоса, отданные за остальных четырех кандидатов, распределились так: за замглавы политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуду Ворисову проголосовали 1 075 016 или 6,63% избирателей, лидер Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кодиров набрал 888 515 или 5,48%, глава Экологической партии Нарзулло Обломурадов - 670 641 или 4,14% и лидер Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов - 549 766 или 3,39%.

Как сообщили по итогам заседания в пресс-службе Центризбиркома, комиссия утвердила протокол об определении результатов выборов президента Узбекистана. Окончательная явка составила 80,4% (или более 16 млн человек).

Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, президент вступает в должность с момента принесения присяги на заседании парламента не позднее, чем через два месяца со дня официального объявления Центризбиркомом результатов выборов. Президент республики избирается на пять дет. Занимать этот пост можно не более двух сроков подряд.

Мирзиёев на прошедших выборах выдвигался на второй президентский срок, в первый раз он был избран главой Узбекистана на внеочередных выборах 2016 года, которые прошли после ухода из жизни главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года. Тогда он набрал 88,61% голосов.