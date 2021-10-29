Украинский командующий заявил, что Bayraktar готовы к боевому применению

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar находятся на дежурстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) и постоянно готовы к боевому применению. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в опубликованном в четверг интервью украинской службе Би-би-си.

"Они (Bayraktar - прим. ТАСС) находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, - сказал Наев. - Проводили разведку и тренировку". "Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи "Байрактаров" готовы к разведке днем и ночью, а также боевому применению", - ометил он.

По словам Наева, украинские Bayraktar находятся на дежурстве более полугода, с марта, и за это время они "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике". "Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также когда были [российско-белорусские] учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar, - заявил Наев.

Он подтвердил, что 26 октября Украина впервые применила беспилотники Bayraktar в Донбассе. При этом Наев не стал сообщать подробности. Bayraktar применили по решению генерал-лейтенанта [Александра] Павлюка (командующего украинской силовой операцией в Донбассе. - прим. ТАСС), поэтому нужно спрашивать у него. Но точно знаю, что даже Bayraktar, которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом", - отметил Наев.

По его словам, Bayraktar будут применяться там, где необходимо усиление". "Есть вся инфраструктура для них, органы управления, отработаны вопросы взаимодействия с другими силами", - добавил генерал.

По данным Би-би-си, в настоящий момент украинская армия имеет 12 беспилотников Bayraktar - это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. В сентябре главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что украинская армия планирует приобрести еще четыре комплекта беспилотников "Bayraktar-TB2". Таким образом, Украина может закупить еще 24 летательных аппарата, что доведет их число в ВСУ до 36.

Турецкий беспилотник

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. 26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили в Донбассе Bayraktar. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания этого беспилотника. Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.