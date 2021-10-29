Оппозиция Украины считает, что разблокирование минских переговоров может вернуть мир

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Минский переговоры должны быть разблокированы, чтобы добиться мира в Донбассе. Такое мнение высказал в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"Мы (ОПЗЖ) давно говорили о том, что если не идти вперед политическим путем - то рано или поздно будет обострение на линии разграничения, будут трагедии. Если армия стоит напротив армии - то рано или поздно кто-то выстрелит. Для достижения мира на Донбассе принципиально важно разблокировать минский процесс. Это подтвердили все участники, и все наши международные партнеры, в том числе и официальные представители США", - подчеркнул Бойко в эфире украинского телеканала "Наш".

Он отметил, что у нынешней украинской власти отсутствует политическая воля для урегулирования конфликта, "и это уже привело к блокировке и минского, и нормандского форматов". "Сейчас нормандский процесс практически заблокирован, а в минском формате, кроме обвинений и громких обличительных вещей, ничего нет. Он стоит на месте, а это очень опасная ситуация, потому что у нас уже не "замороженный", а тлеющий конфликт, который то и дело вспыхивает обострениями", - заявил политик.

По мнению депутата, нынешняя власть ничего не сделала для достижения мира, а "просто обманула своих избирателей". "Для восстановления мира и единства Украины должна быть политическая воля у руководства именно нашей страны, ведь Донбасс - украинский регион, там живут наши люди. Наши граждане терпят лишения и становятся жертвами боевых действий. Давно необходимо было прекратить противостояние, принять законы, предусмотренные минскими соглашениями и договоренностями, достигнутыми в нормандском формате", - подчеркнул Бойко. При этом он заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова "вести диалог и принимать законы, которые разблокируют мирный процесс".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные покровители Киева должны потребовать у властей Украины прекратить попытки завести мирное урегулирование в стране в тупик. По его словам, сейчас в Киеве последовательно принимаются законы, которые прямо запрещают выполнять Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.