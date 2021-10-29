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Азербайджан открывает посольство в Ватикане

Милли меджлис Азербайджана принял закон об учреждении посольства

БАКУ, 29 октября. /ТАСС/. Милли меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу закон об учреждении посольства страны в Ватикане.

"Учредить посольство Азербайджанской Республики в Святом престоле", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте парламента.

Связи между Баку и Ватиканом достаточно активны. Главы Римской католической церкви дважды посещали Азербайджан, большинство населения которого составляют мусульмане: в 2002 году с визитом в Баку побывал папа Иоанн Павел II, в 2016 году - Франциск. Крупнейшая неправительственная организация Азербайджана - Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди страны Мехрибан Алиевой, участвует в реставрации исторических и культурных памятников в Ватикане. В частности, несколько лет назад при содействии фонда были восстановлены катакомбы святых Марцеллина и Петра. В Баку действует католический храм Пресвятой Девы Марии.

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