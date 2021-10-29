Минобороны Украины подтвердило возможность получения британских ракет Brimstone Sea Spear

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Минобороны Украины подтвердило, что вооруженные силы страны могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear

"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем может быть поставлена на Украину для обеспечения потребностей вооруженных сил", - сообщило в пятницу агентство Укринформ со ссылкой на ответ департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники Минобороны.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия. В частности, речь шла о продаже ракет класса "земля-земля", разработанных MBDA UK, которые могут поражать многие цели одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины. Он так же отметил, что половина средств из кредитных £2,5 млрд ($2,7 млрд), которые Великобритания предоставляет Украине, уйдет на усиление украинского флота. Кроме того, Украина приобретет для защиты своего побережья два боевых противоменных корабля, ракетное вооружение и современные технологии. Планируется также построить две военно-морские базы - на побережье Черного и Азовского морей.