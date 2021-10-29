ЦИК Латвии заявил об угрозе выборов в Сейм из-за недостаточного финансирования

РИГА, 29 октября. /ТАСС/. Подготовка и проведение предстоящих в октябре будущего года выборов в Сейм (парламент) Латвии окажутся под угрозой, если в госбюджете страны на 2022 год не найдется дополнительное финансирование в размере порядка 2,6 млн евро для Центральной избирательной комиссии (ЦИК). С таким заявлением в пятницу выступил Центризбирком.

Как подчеркивается в сообщении ЦИК, без этого финансирования будет невозможно реализовать целевые мероприятия, чтобы информировать избирателей и содействовать их участию в голосовании, обеспечить конкурентоспособную зарплату членам и работникам избирательных комиссий и избирательных участков за подготовку к выборам. Кроме того, будет невозможно подготовить и обеспечить избирательные комиссии всеми необходимыми материалами, например, бюллетенями и конвертами для них, а также обеспечить техническую поддержку системы управления выборами.

"При худшем сценарии мы можем оказаться в ситуации, что нам придется закрывать часть избирательных участков, если мы не сможем найти достаточно квалифицированных специалистов, которые были бы готовы работать на участках, получая всего 3 евро в час, с которых еще придется заплатить налоги. В свою очередь недостаточное финансирование для ИТ-решений будет означать, что ЦИК не сможет обеспечить работу системы управления выборами, консультировать пользователей системы и обеспечить публикацию результатов голосования в ночь выборов", - указала председатель ЦИК Кристине Берзиня.

"В то время, когда цены на электроэнергию, топливо и многие другие товары и услуги стремительно растут, составители бюджета ожидают, что избирательные комиссии будут проводить подготовку к выборам с тем же финансированием, что и на предыдущих выборах в Сейм четыре года назад и даже восемь лет назад", - отметила она. Глава Центризбиркома Латвии считает недопустимым, чтобы из-за отсутствия финансирования пострадали избиратели и качество выборов.

Очередные выборы в Сейм Латвии состоятся 1 октября 2022 года. Гражданам республики предстоит избрать 100 депутатов законодательного органа.