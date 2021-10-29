Талибы призвали срочно выделить Афганистану $1,2 млрд, обещанные на саммите G20

ТЕГЕРАН, 29 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обратилось к международному сообществу с призывом срочно выделить стране материальную помощь в размере около $1,2 млрд, обещанную на виртуальном саммите Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане. Об этом в пятницу написал в Twitter представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, который был ранее выдвинут радикалами кандидатом на должность афганского постпреда в ООН.

"Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке выделить недавно объявленный пакет [материальной] помощи в размере почти €1 млрд (около $1,2 млрд), обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану, для [поддержки] представителей уязвимых слоев населения и [временно] перемещенных лиц", - написал представитель талибов. Он подчеркнул, что "правительство Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) готово к всестороннему сотрудничеству через гуманитарные организации и другие НПО на местах".

Кроме того, указал Шахин, движение "призывает международное сообщество поддержать Афганистан [в вопросе] размораживания активов афганского народа на сумму почти $10 млрд".