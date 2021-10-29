Гендиректор DW высказался против решения властей Белоруссии о блокировке ряда СМИ

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Генеральный директор германской медиакомпании Deutsche Welle (DW) Петер Лимбург выразил протест против решения Министерства информации Белоруссии об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов, в том числе медиакомпании Deutsche Welle, а также к некоторым другим СМИ, и назвал претензии к Deutsche Welle смехотворными. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Лимбурга.

"Претензии к Deutsche Welle абсолютно смехотворны", - отметил гендиректор германской медиагруппы. При этом он выступил против подобного рода действий властей Белоруссии по отношению к работе средств массовой информации, уточнив, что жители республики имеют право на объективную информацию о событиях, происходящих в их стране.

"Активное использование ресурсов независимых СМИ со всей ясностью демонстрирует, что люди в Белоруссии больше не доверяют контролируемым государством средствам массовой информации. Мы протестуем против блокировки наших ресурсов, поскольку люди там имеют право на объективную информацию о ситуации в их стране", - заключил Лимбург.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что германская сторона попросила власти Белоруссии объяснить блокировку сайта Deutsche Welle.

В четверг Министерство информации Белоруссии приняло решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов, в том числе германской медиакомпании Deutsche Welle, а также телеканала "Настоящее время" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и газеты "Новый час", в связи с распространением на этих медиаплощадках ссылок на материалы, признанные экстремистскими. В соответствии с действующим белорусским законодательством распространение экстремистских материалов не допускается.

В пятницу белорусские интернет-пользователи начали испытывать проблемы с доступом к сайтам Deutsche Welle, русскоязычного телеканала "Настоящее время" с редакцией в Праге и белорусской газеты "Новое время (Новы час)", имеющей оппозиционную направленность. В октябре в редакции белорусского издания и дома у некоторых сотрудников прошли обыски, была изъята техника, до этого был приостановлен выпуск печатной версии газеты.