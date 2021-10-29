В Ереване выразили заинтересованность в продлении пребывания миротворцев РФ в Карабахе

ЕРЕВАН, 29 октября. /ТАСС/. Армения заинтересована в продлении срока пребывания миротворцев РФ до окончательного решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха. Об этом сообщили ТАСС в аппарате Совета безопасности Армении.

"К сожалению, на данный момент, ситуация не достаточно устойчивая с точки зрения безопасности. Недавно мы видели нарушения режима прекращения огня, в результате чего погиб армянин - гражданское лицо, имеем также раненых. Следовательно, фактор миротворческого контингента РФ в НК (Нагорный Карабах - прим. ТАСС) будет важен и значим до тех пор, пока не будет найдено решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха", - отметили в Совбезе Армении.

Ереван обсуждает с Москвой все вопросы вокруг Нагорного Карабаха, включая продление срока пребывания там миротворцев РФ, указал Совбез Армении.

"Республика Армения постоянно ведет обсуждения всего круга вопросов, имеющих отношение к Нагорному Карабаху, со своим стратегическим союзником - Российской Федерацией", - отметили в аппарате, отвечая на вопрос о наличии обсуждений с Москвой и Баку на разных уровнях переговорного процесса о продлении срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе.