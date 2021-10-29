Гутерриш: недоверие между ведущими мировыми державами достигло опасного уровня

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Недоверие между ведущими мировыми державами, в том числе между участниками Группы двадцати (G20), достигло опасного уровня. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Риме.

"Мы видим опасный уровень недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами. - сказал он. - Поэтому самая главная цель саммита G20 должна заключаться в том, чтобы восстановить доверие. Сделать это можно за счет искоренения источника недоверия, который находится в несправедливости, неравенстве и геополитических противоречиях", - сказал он.

Гутерриш добавил, что призывает страны Группы двадцати (G20) преодолевать недоверие на трех главных "фронтах": справедливое распределение вакцины от коронавируса между всеми странами мира, борьба с изменениями климата и учитывающее интересы всех стран, особенно развивающихся, распределение глобальных ресурсов.

Встреча лидеров стран Группы двадцати (G20) пройдет 30 и 31 октября в Риме.