Прокурор обвинил Леха Валенсу в ложных показаниях о его прошлом агента госбезопасности

ВАРШАВА, 29 октября. /ТАСС/. Комиссия по расследованию преступлений против польского народа Института национальной памяти (ИНП) предъявила лауреату Нобелевской премии мира, бывшему президенту Польши Леху Валенсе обвинения в даче ложных показаний. Об этом институт информировал в распространенном в пятницу сообщении.

"Лех Валенса явился сегодня по вызову прокурора. Лех Валенса был обвинен в даче ложных показаний, которые должны были служить доказательством в уголовном процессе о подделке оперативных документов Службы безопасности 1970-1976 годов в ущерб его интересов, и был допрошен в качестве подозреваемого. Лех Валенса не признал себя виновным в предполагаемом правонарушении и отказался дать объяснения", - указано в сообщении.

Речь идет о показаниях, которые Валенса дал в 2016 году, когда Институт национальной памяти представил общественности сборник материалов, указывающих на агентурное прошлое Валенсы. Среди бумаг есть дело тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, а также написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное "Лех Валенса "Болек". Сам Валенса неоднократно заявлял, что "папка Болека" - фальшивка, сфабрикованная коммунистическими властями, чтобы скомпрометировать его в период роста популярности известного профсоюза "Солидарность".

"Достоверность показаний Леха Валенсы ставит под сомнение мнение экспертов в области почерковедения и соответствующие доказательства, которые показали, что документы, обнаруженные в файлах секретного сотрудника Службы безопасности под псевдонимом "Болек", включая обязательство сотрудничать со Службой безопасности, квитанции о получении денег и отчеты разведки, настоящие.

Дача ложных показаний является в Польше уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.