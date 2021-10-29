Спецслужбы Молдавии расследуют похищение экс-главы МВД Приднестровья Кузьмичева

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) совместно с прокуратурой расследует похищение в 2018 году бывшего главы МВД и таможенного комитета непризнанного Приднестровья Геннадия Кузьмичева. Как говорится в распространенном пресс-службой СИБ в пятницу сообщении, в преступлении были задействованы сотрудники спецотдела МВД Молдавии.

"Бывшие должностные лица подозреваются в совершении серии противоправных действий в отношении экс-главы так называемого МВД приднестровского региона, проявившихся в незаконной слежке на территории Республики Молдова, похищении его и передаче непризнанным властям на левом берегу Днестра", - информировала СИБ. Служба уточнила, что под подозрением находятся бывшие сотрудники 5-го управления расследований МВД Молдавии и высокопоставленные сотрудники силовых структур Приднестровья.

Кузьмичев был похищен в 2018 году на территории Молдавии, доставлен на левый берег Днестра, где был заключен под стражу по обвинению в контрабанде. По данным прокуратуры, машину Кузьмичева остановили сотрудники полиции под предлогом проверки документов. Затем неизвестные лица похитили его и переправили на левый берег.

Журналисты причисляют Кузьмичева к близкому окружению экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука. Ранее таким же образом на территории Молдавии был задержан и передан в Тирасполь Юрий Гервазюк, который руководил таможней после Кузьмичева. Приднестровский суд приговорил его к 10 годам тюрьмы за злоупотребления. Затем на такой же срок и по такому же обвинению был осужден бывший начальник управления по борьбе с контрабандой таможенного комитета Сергей Манталуца. Как сообщали приднестровские СМИ, в ходе следствия он дал показания о причастности к контрабанде Кузьмичева и Шевчука.

Бывший лидер Тирасполя покинул Приднестровье после того, как в отношении него были возбуждены шесть уголовных дел, а парламент дал согласие на лишение его неприкосновенности. Шевчук вину не признал и заявил, что вынужден покинуть республику из-за готовившегося на него покушения.