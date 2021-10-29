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Энергетический кризис в Европе

Премьер Польши утверждает, что Россия использует газ для шантажа стран - членов Евросоюза

Матеуш Моравецкий ранее назвал причиной роста цен на энергию в Европе действия "Газпрома"

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия якобы использует газ для шантажа с целью принятия членами Европейского союза (ЕС) выгодных ей решений. Такое мнение политик высказал в статье, опубликованной в пятницу немецкой газетой Welt.

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"Давление на Европу растет. Россия использует газовый шантаж, чтобы заставить отдельные государства принимать решения, которые служат ее собственным интересам", - утверждал Моравецкий.

Глава польского правительства неоднократно выступал с недружелюбными высказываниями в адрес России. В частности, на прошлой неделе по прибытии на саммит Европейского союза Моравецкий назвал причиной роста цен на энергию в Европе действия российского "Газпрома" и рост цен на квоты по выбросам парниковых газов. Причем он подчеркивал, что ситуация усугубится, когда начет функционировать газопровод "Северный поток - 2".

Российская сторона неоднократно отмечала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.

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РоссияПольшаЭнергетический кризис в Европе
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