Вооруженные силы Украины поднялись на два пункта в рейтинге армий мира Global Firepower

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) поднялись на два пункта в рейтинге армий мира Global Firepower Index - 2021 портала Global Firepower и оказалась на 25-й позиции из 140.

Как свидетельствуют данные портала, на первом месте в рейтинге 2021 года расположилась армия США, следом идут Россия и Китай. Как отмечают авторы портала, при составлении рейтинга оцениваются порядка 50 факторов, которые позволяют учесть численность вооруженных сил, уровень технической оснащенности, финансирования, использование современных технологий и логистические возможности.

Портал Global Firepower проводит свою оценку 140 армий мира с 2006 года.

В Военной доктрине Украины закреплено обеспечение к 2020 году совместимости ВСУ с армиями стран НАТО. В частности, Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. На Украину поставлялось нелетальное вооружение и направлялись специалисты для обучения ее армии. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - страна начала получать противотанковые комплексы Javelin. Пришедший к власти президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона. Новый пакет помощи включает оборонительные вооружения поражающего действия. Также на коммерческой основе осуществляются поставки снайперских винтовок, артиллерийских орудий и гранатометов.

В 2019 году Киев закупил и провел испытания ударного турецкого беспилотника Bayraktar. По данным Би-би-си, в настоящий момент украинская армия имеет 12 Bayraktar - это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. В сентябре главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что украинская армия планирует приобрести еще четыре комплекта беспилотников Bayraktar-TB2. Таким образом, Украина может закупить еще 24 летательных аппарата, что доведет их число в ВСУ до 36. В октябре текущего года министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.