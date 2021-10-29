Байден и Папа Римский в Ватикане обсудили пандемию и климатический кризис

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и Папа Римский Франциск в пятницу на встрече в Ватикане затронули темы борьбы с пандемией и преодоления климатического кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Он [Байден] дал высокую оценку лидерству Папы Римского Франциска в борьбе с климатическим кризисом, а также его активной поддержке обеспечения прекращения пандемии для всех за счет распределения вакцин и равномерного восстановления мировой экономики", - говорится в сообщении. Помимо этого, американский президент поблагодарил понтифика за "его поддержку бедных и тех, кто страдает от голода, конфликтов и преследования".

Как сообщалось ранее, аудиенция продлилась час 15 минут, что считается рекордным по продолжительности временем. После беседы с главой Римско-католической церкви Байден также встретился с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и поблагодарил его за активную позицию в вопросе борьбы с изменением климата. "[Они] обсудили усилия по мобилизации мировой поддержки вакцинации от нового коронавируса [жителей] развивающихся стран. Президент поблагодарил Ватикан за то, что тот выступил в защиту интересов незаконно задержанных [лиц], в том числе в Венесуэле и на Кубе", - говорится в пресс-релизе, распространенном Белым домом по итогам встречи. Байден и Паролин обязались и дальше выступать "в защиту личных и религиозных свобод в мире".