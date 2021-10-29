СМИ: войска Турции готовятся атаковать позиции курдов в четырех северных районах Сирии

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Турецкая армия при поддержке формирований сирийской вооруженной оппозиции готовится развернуть наступление на позиции курдских отрядов в четырех районах на севере Сирии. Об этом сообщила в пятницу саудовская газета Asharq Al-Awsat.

По ее информации, турецкие войска и боевики оппозиции в случае начала новой военной операции будут атаковать бойцов курдских "Сил народной самообороны" (СНС) на участке фронта в Телль-Тамере в 40 км от провинциального центра Хасеке.

Как отмечает издание, турецкие беспилотные летательные аппараты в последние дни постоянно барражируют в небе над этим районом и время от времени наносят удары по военным машинам курдов и их огневым точкам. Ранее в Телль-Тамере, который населен преимущественно христианами-ассирийцами, регулярно происходили боестолкновения между отрядами СНС и боевиками оппозиции.

Другой точкой соприкосновения между курдами и протурецкими формированиями является город Айн-Иса и его окрестности на севере провинции Ракка. Этот район важен для СНС, поскольку через него проходят линии снабжения курдских бойцов в провинции Дейр-эз-Зор. В случае его перехода под контроль турецких войск и их союзников нарушатся хозяйственные и социальные связи между западными и восточными регионами Сирии, которые находятся в руках курдов.

По данным командующего "Силами демократической Сирии" (СДС, их костяк составляют отряды СНС) Мазлюма Абади, курды на этих двух участках фронта способны выставить 35 тыс. ополченцев. Общая численность их бойцов составляет 110 тыс.

Третьим районом, где может начаться сражение между сторонами, является город Кобани (Айн-эль-Араб) на восточном берегу Евфрата и его окрестности. В этом городе курдские бойцы одержали свою первую победу на террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2015 году. В 2016 году они освободили от террористов соседний Манбидж в 40 км от Алеппо, северной столицы Сирии.

По мнению курдского эксперта Камаля Шейхо, именно в этих двух районах отряды СНС окажут наиболее ожесточенное сопротивление. Четвертой горячей точкой, как ожидается, станет город Телль-Рифаат и прилегающие к нему поселки, куда переместились курдские силы после потери своего оплота в Африне.

Переброска бронетехники

26 октября турецкий парламент одобрил запрос правительства о продлении на два года полномочий вооруженных сил на проведение операций в Сирии и Ираке. В соответствии с выданным мандатом турецкая армия может вести боевые действия за пределами страны.

27 октября турецкие войска направили на север и северо-восток Сирии колонны с бронетехникой, оружием, боеприпасами и материально-техническими средствами. Как утверждают курдские источники, переброска военных грузов свидетельствует о том, что Анкара ведет подготовку к операции по расширению зоны безопасности, которая была создана в 2017 году в треугольнике между пограничными городами Джераблус - Эль-Баб - Аазаз.

В 2018 году в рамках операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС турецкими войсками был оккупирован регион Африн, находящийся в 65 км от Алеппо.

Турция провела также в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы в Хасеке и Ракке.