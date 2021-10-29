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СМИ: в Афганистане нашли мертвым члена Исламской партии, критиковавшего политику талибов

По данным Aamaj News, Гульбеддина Хекматиара Эзатулла Мухиба похитили пару дней назад на трассе Кабул - Нангархар

ТЕГЕРАН, 29 октября. /ТАСС/. Лидер молодежного крыла Исламской партии Гульбеддина Хекматиара Эзатулла Мухиб найден мертвым в восточной провинции Нангархар. Об этом в пятницу сообщило агентство Aamaj News.

По сведениям его источника, неизвестные лица похитили Мухиба в среду на трассе Кабул - Нангархар. Его тело было обнаружено в пятницу утром. Как считает источник, за убийством могут стоять члены захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Агентство напоминает, что Мухиб выступал с критикой проводимой талибами политики.

Радикалы пока не комментируют эти сведения.

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