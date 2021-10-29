ЛНР просит ООН и Красный крест защитить права подвергаемого пыткам представителя СЦКК

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) просит ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) защитить права офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, который подвергается физическому воздействию со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в пятницу заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

"Еще раз обращаемся к руководству ООН и Красного креста с настоятельной просьбой обеспечить все необходимые процедуры допуска и защиту прав Андрея Косяка, так как в застенках СБУ с ним может произойти все что угодно, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - По нашим сведениям, к незаконно удерживаемому СБУ наблюдателю СЦКК применяется психологическое давление и физическое воздействие. Спецслужбе поставлена задача подготовить пленного Андрея Косяка к заявлению, в котором он будет вынужден оклеветать себя и дать якобы достоверную информацию, дискредитирующую действия представительства ЛНР в СЦКК".

Филипоненко добавил, что оборонному ведомству республики "по-прежнему непонятна позиция руководства ОБСЕ, нежелающего признать действия Киева противозаконными". По его словам, отсутствие реакции Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "развязывает руки" украинским силовикам.

"Существующая угроза повторения подобной ситуации в условиях полного отсутствия гарантий безопасности наблюдателям СЦКК делает невозможным проведение ремонтно-восстановительных работ на линии боевого соприкосновения и существенно ограничивает другие гуманитарные миссии, направленные на улучшение жизни простых граждан", - подчеркнул он.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у населенного пункта Золотое офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, офицер обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе контрольно-пропускного пункта "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ, тем не менее украинские силовики напали на безоружного офицера и захватили его. В свою очередь украинская делегация в контактной группе заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ".

Представители ЛНР дважды инициировали внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности контактной группы, чтобы обсудить вопрос освобождения Косяка. Однако каждый раз Киев срывал проведение экстренной встречи, отказываясь обсуждать освобождение офицера и обеспечение безопасности представителей республик Донбасса во время выполнения задач на линии соприкосновения в рамках реализации функций СЦКК.