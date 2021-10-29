Талибы заявили, что афганское сопротивление действует под эгидой США

ТЕГЕРАН, 29 октября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) обвинило своих противников в Афганистане, объединившихся во Фронт национального сопротивления, в том, что они действуют под защитой США. С таким заявлением выступил в пятницу заместитель официального представителя временного правительства талибов Инамулла Самангани.

"Они винили [президентов США Дональда] Трампа, [Джо] Байдена в своем провале, теперь они готовы продолжать "сопротивление" под зонтиком Соединенных Штатов", - цитирует агентство Aamaj News слова Самангани в ответ на новость об открытии международного офиса сопротивления в США.

Со своей стороны, по данным агентства, командующий силами безопасности талибов в ущелье Панджшер, где было впервые объявлено о создании фронта сопротивления, - Абдул Хамид Хорасани призвал бойцов, действующих в горах, сложить оружие под угрозой ликвидации.

Офис в США

Накануне фронта сопротивления Али Майсам Назари сообщил о регистрации в США в качестве иностранного агента, который будет заниматься лоббистской деятельностью и убеждать американских политиков оказать поддержку афганской оппозиции.

"Международный офис Фронта национального сопротивления Афганистана получил разрешение на официальное открытие в Соединенных Штатах и вскоре расширит свою деятельность по всему миру", - написал он в Twitter.

Сопротивление в Панджшере

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Вашингтона весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.