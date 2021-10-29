Ниинистё обсудил с Путиным тему пандемии, кооперацию в лесной отрасли и "дух Хельсинки"

ХЕЛЬСИНКИ, 29 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса, взаимодействие в лесной отрасли и международные вопросы были одними из тем обсуждения на встрече президента Финляндии Саули Ниинистё с президентом России Владимиром Путиным. Об этом финский лидер сообщил в пятницу на пресс-конференции в Москве. Трансляцию пресс-конференции вела телекомпания Yle.

"Обсуждалась пандемия. Здесь очень обеспокоены ростом числа заражений. И эта встреча, и подготовка к ней проходила при значительных ограничениях для обеспечения безопасности здоровья", - сказал он.

По словам Ниинистё, в ходе встречи были затронуты двусторонние вопросы, в частности, торговые отношения. "В торговле произошел рост после спада прошлого года. Интересной темой был также вопрос сотрудничества в лесной отрасли", - отметил Ниинистё. Он напомнил, что сейчас между странами встала проблема прекращения ввоза леса через Сайменский канал. По его словам, "Путин сказал, что обсудит этот вопрос с правительством".

Кроме того, продолжил Ниинистё, на переговорах обсуждались и актуальные международные темы.

"Я, конечно, поднял тему "духа Хельсинки" (поддержания принципов подписанного в столице Финляндии в 1975 году Заключительного акта, который лег с основу деятельности ОБСЕ - прим. ТАСС) и возможной встречи ОБСЕ на высшем уровне в 2025 году", - сообщил финский президент. По его словам, в настоящее время в условиях развития новых технологий "требуется хотя бы минимальное доверие".

Предыдущая встреча президентов состоялась встречу в августе 2019 года в Финляндии. 17 сентября Путин и Ниинистё провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы. Тогда, как сообщала пресс-служба Кремля, президенты условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.