Байден продлил действие режима санкций США против Судана

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение продлить срок действия режима американских санкций в отношении Судана. Текст соответствующего уведомления распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Судан с 2019 года добился успехов в своем продвижении к демократии, но захват власти военными и арест гражданских лидеров теперь ставят под угрозу эти достижения. Кризис, который привел к объявлению [Вашингтоном] национального режима чрезвычайной ситуации 3 ноября 1997 года, <...> не разрешен. Ситуация в Дарфуре продолжает представлять собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации <...> должен оставаться в силе и после 3 ноября 2021 года", - говорится в документе.

С 1997 года находящиеся в американской банковской системе авуары Судана содержатся под арестом. В 2007 году администрация бывшего президента Джорджа Буша - младшего приняла решение ввести санкции в отношении ряда должностных лиц правительства Судана, на которых она возлагала персональную ответственность за трагические события в Дарфуре, где в 2003 году начались вооруженные межэтнические столкновения.