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США считают, что преодолели кризис в отношениях с Францией

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что им удалось преодолеть кризис в двусторонних отношениях с Францией, возникший из-за формирования AUKUS - нового партнерства Вашингтона, Лондона и Канберры в сфере безопасности. Об этом сообщил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга, беседуя с журналистами в Риме по завершении личной встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона.

"Мы движемся вперед", - сказал он про американо-французские отношения. "Считаю, что мы это сделали", - заявил представитель исполнительной ветви власти США, имея в виду урегулирование кризиса между Вашингтоном и Парижем. "Я совершенно не беспокоюсь относительно нестабильности или дрейфа в отношениях США и Франции", - подчеркнул он.

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