В Иране заявили, что события в Судане противоречат демократическому процессу в этой стране

ТЕГЕРАН, 29 октября. /ТАСС/. Нынешние события в Судане противоречат демократическому процессу в стране. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Очевидно, что неоднозначные события последних дней в Судане не способствуют демократическому процессу в этой стране", - цитирует его пресс-служба ведомства. При этом дипломат добавил, что "есть признаки вмешательства внешних сил в эти события".

После продолжавшихся несколько недель акций протеста суданские военные в ночь на 25 октября арестовали гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в Судане после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.