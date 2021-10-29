Госдеп назвал эскалацией со стороны Минска решение закрыть офисы посольства США и USAID

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают эскалацией со стороны Минска требование белорусских властей закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и входящего в структуру Госдепартамента Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы USAID Саманты Пауэр.

По ее мнению, белорусские власти тем самым "ставят целью коренным образом сорвать процессы оказания американской государственной помощи в сфере развития и мероприятия в области публичной дипломатии". Как утверждается в заявлении Пауэр, подобный шаг Минска представляет собой "эскалацию со стороны режима Лукашенко".

Ранее в заявлении специального представителя США по Белоруссии Джули Фишер говорилось, что Белоруссия потребовала закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID, включая Американский центр в Минске. По ее словам, белорусские власти также вынуждают посольство уволить более 20 белорусских сотрудников.

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года США расширили санкции в отношении республики. Белоруссия, назвав эти решения недружественными, отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Американское посольство по требованию властей республики сократило штат дипмиссии. По требованию властей США генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке в октябре текущего года вынуждено было прекратить свою работу.