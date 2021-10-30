Байден и Макрон обсудили в том числе отношения с Россией и Китаем

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон рассмотрели на состоявшихся в пятницу в Риме переговорах в том числе тематику отношений с Россией и Китаем. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации США высокого ранга, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома по итогам личной встречи американского и французского лидеров на полях саммита Группы двадцати в столице Италии.

Согласно изложенной им информации, порядка 60% времени Байден и Макрон уделили беседе в формате один на один. Затем переговоры шли в составе делегаций. Обсуждавшиеся темы включали "Россию, Китай, энергетику, ядерные вопросы", говорится в отчете пресс-пула Белого дома. Упомянутый представитель американской администрации отметил, что президенты посвятили "достаточно продолжительное время <...> вызову, который представляет собой рост Китая". В связи с этим он подтвердил, что Вашингтон, как уже неоднократно заявляли ранее должностные лица США, намерен как противодействовать Пекину, так и сотрудничать с ним. "И европейский подход, по сути, такой же", - утверждал американский чиновник.

Кроме того, он уточнил, что Байден и Макрон говорили о координации действий применительно к ядерной программе Ирана, обсуждали нынешние проблемы в цепях поставок, таможенные пошлины на сталь и алюминий, проблематику инвестиций.

"Это был чрезвычайно насыщенный, содержательный, но одновременно всеохватный и стратегический разговор", - добавил представитель вашингтонской администрации.