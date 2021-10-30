В Риме начинается саммит Группы двадцати

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) собрались в Риме, где в субботу и воскресенье состоится завершающий год итальянского председательства саммит. Представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта, обсудят насущные вопросы, среди которых выделяются климат, здравоохранение и устойчивое развитие.

Двухдневная работа поделена на три сессии, посвященные этим темам. Однако, как утверждает итальянская сторона, они достаточно взаимосвязаны и разветвлены. Кроме того, итальянское председательство с самого начала пытается вывести "двадцатку" за периметр исключительно экономических решений и придать ей больше политического веса.

Поэтому в итоговой совместной декларации обсуждавшиеся на уровне профильных министерств в течение года темы будут закреплены политической волей. Это касается инвестиций в здравоохранение, укрепления национальных санитарных систем для предотвращения возникновения пандемий в будущем, финансирования программ по защите климата и экологического перехода, введения единого налогообложения для мировых IT-гигантов, обязательств по вакцинации населения планеты и обеспечения вакцинами развивающихся стран.

Итальянская сторона вполне удовлетворена достигнутыми за год председательства результатами, хотя не все решения могут быть конвертированы в конкретные цифры и сроки. Известно, что внутри "двадцатки" есть разногласия по подходам и срокам отказа от углеводородных источников энергии, достижения нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу, а также ограничения роста температуры в мире. Италия проявляет понимание "разных экономических систем и национальных интересов", но подчеркивает, что среди всех членов G20 есть единодушие в понимании общих вызовов и необходимости их преодоления совместными усилиями.

Италия, являясь членом "семерки" и НАТО, не слишком дружелюбных в отношении России и Китая, постоянно указывает, что решение глобальных проблем без активного участия этих стран невозможно.

Российское участие

Президент РФ Владимир Путин выступит на саммите Группы двадцати дважды - и 30, и 31 октября. Российский лидер не будет присутствовать на мероприятии очно, он присоединится к коллегам по видеосвязи. Путин во время последней беседы с премьер-министром Италии Марио Драги высоко оценил работу, проводимую Италией в рамках председательства в G20.

Об ожиданиях Кремля от встречи "двадцатки" журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется, что лидерам удастся "понять и сопоставить позиции стран по основным вызовам". Песков констатировал, что формат видеоконференции не позволяет провести двусторонние встречи, как это обычно происходит на полях саммита, однако сложно переоценить сам факт того, что страны будут сопоставлять позиции. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что G20 - это "наиболее компетентный и представительный формат международного взаимодействия, который реально может и должен обсуждать мировые процессы и вызовы, которые стоят перед миром".

Очно Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова ранее сообщила, что на полях мероприятия министр проведет ряд двусторонних встреч, в частности с китайским и итальянским коллегами Ван И и Луиджи Ди Майо. По ее словам, основными темами дискуссий на саммите станут мировая экономика и глобальное здравоохранение, изменение климата и охрана окружающей среды, а также устойчивое развитие. "В дополнение к этой проблематике на полях будут проведены два специализированных семинара по поддержке малого и среднего бизнеса, а также женского предпринимательства и роли частного сектора в борьбе с изменениями климата", - указала Захарова.

Подготовка и ожидания

По словам шерпы России в Группе двадцати Светланы Лукаш, лидеры могут утвердить на саммите целевые ориентиры по доступности вакцин от коронавируса. Планируется, что до конца этого года доступ к таким препаратам должны получить не менее 40% жителей Земли. К концу следующего года эта цифра может увеличиться уже до 70%. При этом Лукаш не исключает, что на встрече могут быть сформулированы решения по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от ковида.

Повестка дня включает также вопросы экономики и цифровизации. Ожидается, что одной из тем встречи станет изменение налогового корпоративного регулирования. Речь пойдет в том числе о деятельности цифровых компаний. Лидеры затронут и такие темы, как информационная безопасность и развитие искусственного интеллекта. Итоговые решения G20 по финансовому регулированию будут учитывать современные риски, в том числе развитие криптовалют, отметила Лукаш.

Еще одной ключевой темой саммита станет защита окружающей среды. Предполагается, что главы государств будут обсуждать в том числе борьбу с изменением климата и переход к низкоуглеродной экономике. Как отметила Лукаш, все страны "двадцатки" настроены на поиск компромисса в этой сфере. Помимо этого, по ее словам, лидеры затронут ситуацию на энергетических рынках, однако не планируют рассматривать конкретные меры по выходу из газового кризиса.

В целом шерпа РФ обратила внимание на то, что повестка "двадцатки" в последние годы очень расширилась и на саммите в Риме будут рассматриваться "совершенно разные темы", даже те, которые ранее были для G20 непрофильными.

Очно и заочно

Путин - не единственный лидер, принимающий участие в форуме по видеосвязи. В таком же формате заявлено участие председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также направил на встречу главу МИД.

Многие обозреватели отметили, что без личного присутствия российского и китайского лидеров саммит несколько лишается своего веса. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и вовсе заявил, что в центре внимания окажутся Соединенные Штаты и страны Европы. По мнению ряда экспертов, приезд президента США Джо Байдена, который уже успел провести важную двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, призван продемонстрировать, что "Америка вернулась" после разворота его предшественника Дональда Трампа. США и европейские страны сверят часы и по иранскому досье. Итальянская сторона заверила, что позиции абсолютно всех государств будут в полной мере представлены и учтены.

Есть лидеры, которые приедут парой. Это касается и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая покидает пост после 16 лет у власти. Помимо прочего, для нее эта "двадцатка" станет возможностью ввести в круг лидеров своего вероятного преемника Олафа Шольца. В качестве и. о. главы Минфина ФРГ он принял участие в состоявшейся накануне встрече министров экономики и здравоохранения. Подобное совместное заседание также проходит впервые в формате "двадцатки" и подчеркивает взаимосвязь основных вопросов повестки.