Главный аудитор США по Афганистану пожаловался на сокрытие властями данных о финале войны

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Американские правительственные ведомства, в том числе Пентагон и Госдепартамент, закрыли доступ к значительным массивам информации о ходе военной кампании в Афганистане, которая могла бы пролить свет на ситуацию с выводом войск Соединенных Штатов из страны, сложившуюся в августе. Об этом заявил в пятницу генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.

"По моему мнению, полная картина того, что произошло в августе, а также всех тех тревожных сигналов, которые могли дать возможность предсказать исход, будет доступна только если будет опубликована информация, доступ к которой министерство обороны и Госдеп уже ограничили", - сказал он. Слова генерального инспектора приводятся на сайте возглавляемого им ведомства.

Так, например, по его словам, американская администрация ограничила доступ к информации, относящейся к периоду с 2015 года, которая касалась состояния афганских сил безопасности. Сопко подчеркнул, что речь идет "практически обо всей информации, которая нужна была для того, чтобы определить, были ли афганские силы безопасности реальной боевой силой или же карточным домиком, который только и ждал того, чтобы развалиться".

Как отметил генеральный инспектор, эти данные, в частности, были скрыты от общественности по просьбе правительства бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, так как, с точки зрения афганской стороны, они могли нанести ущерб силам безопасности страны. Теперь же, по мнению Сопко, власти США должны раскрыть эту информацию хотя бы "по той простой причине, что никакого правительства Гани больше нет, а силы безопасности Афганистана полностью развалились".

По словам Сопко, уже после вывода войск из Афганистана правительственные ведомства США продолжили политику ограничения доступа общественности к определенным данным, касающимся американской военной кампании в этой стране. "Вскоре после падения Кабула Госдепартамент написал мне, а также в другие органы, занимающиеся надзором, потребовав "временно ограничить доступ" ко всем данным "аудита, инспекций, а также отчетам по финансовому аудиту" на нашем сайте в интернете, потому что Госдепартамент боялся, что информация, содержащаяся в этих отчетах, может поставить под угрозу афганских союзников", - рассказал он. Однако, как отметил Сопко, Госдеп так и не смог объяснить ему, какие конкретно угрозы для сотрудничавших с США афганцев может представлять эта информация.

В частности, по словам инспектора, Госдепартамент потребовал, чтобы из всех отчетов было убрано имя бывшего президента Афганистана Гани. "Хоть я и не сомневаюсь, что бывший президент, наверное, желает, чтобы упоминания о нем были стерты из анналов истории, я не думаю, что для него существуют какие-либо угрозы лишь потому, что его имя фигурирует в отчетах генерального инспектора", - отметил Сопко.

Вывод американских войск

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае и финишировал к началу сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул.

За два десятилетия США потратили более $85 млрд на обучение, выплату зарплат и предоставление вооружений афганским силам безопасности. После падения Кабула американские официальные лица неоднократно подчеркивали, что не могли предвидеть, что подготовленные ими афганские войска так быстро сдадутся под натиском талибов. Министр обороны Ллойд Остин позднее также признавал, что быстрый распад афганских ВС застал США и их союзников врасплох и Вашингтон недооценил в том числе уровень коррупции в военном руководстве Афганистана.